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Укрэксимбанк продал LPN на 4 млрд гривен
15:31 01.03.2018 |
Государственный экспортно-импортный банк выпустил LPN (кредитные ноты, loan participation notes) на 4 млрд гривен.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.
По его словам, бумаги выпущены со сроком обращения 3 года в эквиваленте 150 млн долларов.
Лид-менеджерами выступили британские Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc.
Выплата дохода и погашение будут осуществляться в долларах по действующему на момент платежа курсу Национального банка.
Ставка по бумагам составила 16,5% годовых.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
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