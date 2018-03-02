Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ПАО "Сбербанк" (Киев) на приобретение двух гостиниц "Черное море" в Одессе по ул. Пантелеймоновская, 25 и Ришельевская, 59.

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ, речь идет о приобретении активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащих ПАО "Туристическо-производственная фирма "Черное море" (Одесса).

Как сообщалось, в конце 2017 года государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке одесскую гостиницу "Черное море Ришельевская".

Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м., номерной фонд - 225 номеров. Он входит в сеть гостиниц "Черное море" (ПАО "Туристическо-производственная фирма "Черное море"), которая принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу Имэксбанка и действующему владельцу футбольного клуба "Черноморец".

Согласно данным веб-сайта сети гостиниц "Черное море", в нее входят девять гостиниц в Одессе, Одесской области и Киеве.

Главный офис сети находится по ул. Маразлиевская,1/20 в Одессе. Там же действует стадион ФК "Черноморец" и гостиница "Черное море Парк Шевченко".

ПАО "Туристическо-производственная фирма "Черное море" создано в 1997 году. Основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Согласно данным Госреестра, по состоянию на 16 февраля 2018 года конечным бенефициаром ПАО выступает Леонид Климов.

Размер уставного капитала компании составляет 29,4 млн грн.

Л.Климов также совместно с бизнес-партнером Александром Лыженковым являются конечными бенефициарами ЧАО "Футбольный клуб "Чорноморець" (Одесса).