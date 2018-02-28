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Галка в 2017г сократила чистую прибыль в 1,8 раза
07:49 28.02.2018 |
ЧАО "Галка" (Львов) завершило 2017 год с чистой прибылью 4,44 млн грн, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.
Согласно сообщению предприятия о проведении очередного собрания акционеров 30 марта 2018 года, текущие обязательства за год возросли в 1,5 раза - до 2,78 млн грн.
Нераспределенная прибыль увеличилась на 20,7% - до 12,43 млн грн.
ЧАО "Галка" зарегистрировано по адресу украинско-английского совместного предприятие "Галка Лтд." (Львов), одного из крупнейших отечественных производителей кофе и кофепродуктов.
СП "Галка Лтд." основано в августе 1994 года на базе Львовской кофейной фабрики и совместно с компанией E.D.&F.Man Coffee Limited. Занимается производством и реализацией кофе, кофепродуктов и заменителей кофе, чая под торговой маркой "Галка".
"Галка Лтд." в 2015 году получило чистую прибыль в размере 37,65 млн грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2014 году.
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