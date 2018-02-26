Согласно неаудированной отчетности на сайте компании, ее выручка за прошлый год составила 140,973 млрд грн. Капитальные затраты за отчетный период составили 8,4 млрд грн.

В пресс-службе агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО. Общий убыток от списания и обесценения активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.