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"ДТЭК Энерго" в 2017 г. получило чистый убыток 2,9 млрд грн
07:31 26.02.2018 |
Согласно неаудированной отчетности на сайте компании, ее выручка за прошлый год составила 140,973 млрд грн. Капитальные затраты за отчетный период составили 8,4 млрд грн.
В пресс-службе агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО. Общий убыток от списания и обесценения активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн.
"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
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