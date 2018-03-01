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Идея Банк планирует в 2018г увеличить объем кредитования физлиц на 18%
15:05 28.02.2018 |
Согласно пресс-релизу банка, приоритетными направлениями развития Идея Банка в 2018 году являются кредитование наличными и выпуск кредитных карт, а также развитие удаленных каналов продаж, в частности, онлайн-сервисов, и повышение их эффективности. Банк также планирует удвоить объемы кредитования малого и среднего бизнеса.
Объем кредитования физлиц будет увеличен за счет расширения каналов продаж, выхода на новые клиентские сегменты и развития продуктовой линейки.
В 2017 году Идея Банк выпустил 35 тыс. кредитных карт, в 2018 году намерен увеличить их выпуск карт в 1,5 раза.
В целом в 2017 году банк увеличил объем продаж кредитных продуктов в 1,4 раза.
"В текущем году Идея Банк планирует запустить ряд новых продуктов. В частности, банк разрабатывает новый продукт home equity, предусматривающий кредитование под залог недвижимости... В поле зрения находится и автокредитование, в котором мы имеем хороший опыт, но ждем активизации рынка", - цитирует пресс-служба главу правления финучреждения Михаила Власенко.
Собственная региональная сеть банка насчитывает 82 отделения, которые покрывают все областные центры Украины. Идея Банк сотрудничает с 10 банками-партнерами и осуществляет продажи более чем через 2,4 тыс. партнерских торговых точек.
Идея Банк (ранее - Плюс Банк) основан в 1989 году. Крупнейшим его акционером на 1 января 2017 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A. (99,5878%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов (3,327 млрд грн) Идея Банк занимал 31-е место среди 88 действующих банков.
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