Укрпошта будет предоставлять финуслуги через банк ПУМБ





Публичное акционерное общество «Укрпошта», национальный оператор почтовой связи, приобщила «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) к своему финансовому супермаркету, теперь банковскими услугами можно воспользоваться через сеть «Укрпошты». "Укрпошта" продала первые облигации на 150 миллионов

Об этом сообщила пресс-служба оператора, со ссылкой на договоренность между руководством компаний.

«Жители небольших городов и сел в отделениях «Укрпошты» получат информацию о возможности воспользоваться банковскими услугами банка «ПУМБ», а работники банка по результатам консультации с клиентом пригласят его при необходимости в удобное для него время на встречу в ближайшее отделение банка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на начальном этапе к партнерскому проекту присоединились отделения «Укрпошты» в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Волынской и Кировоградской областях.

Как сообщал УНИАН, 4 января Национальный банк Украины разрешил «Укрпоште» через посредничество банков принимать все виды платежей.

Ранее глава «Укрпошты» Игорь Смилянский заявлял, что компания планирует выйти на рынок финансовых услуг, чтобы предоставлять их в населенных пунктах, где отсутствуют отделения банков, но есть отделения «Укрпочты». 80% сети «Укрпошты» находится в селах, где проживает менее 2 тыс. человек. В компании заявляют, что выход «Укрпошты» на рынок финуслуг даст граждан доступ к простым финансовым услугам (оплата коммунальных услуг, денежные переводы, выплата пенсий), а также предоставит возможность присоединиться к рынку электронной торговли.

Также, на сайте "Укрпошты" указано, что Смилянский в 2010-2011 годах руководил слиянием и поглощением банком «ПУМБ» «Донгорбанка», а в 2014 году занимался слиянием с банком «Ренессанс Капитал».