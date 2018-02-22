ВТБ Банк урегулировала проблемную задолженность группы компаний VS Energy

Долги гостиницы и ряда облэнерго на $140 млн в декабре были переуступлены аффилированным с ними компаниям, некоторые из кредитов - за «копейки». Банк идет на эти меры, чтобы избавиться от дефолтных кредитов, которые составляют 94% кредитного портфеля.

Выход найден

Один из крупнейших банков с российским государственным капиталом резко сократил свое присутствие в Украине. Темпы усыхания кредитного портфеля ВТБ Банка стремительны. Если в начале 2017 года его кредитный портфель составлял 38,4 млрд грн (до резервирования), то к концу года он сократился почти вдвое - до 18 млрд грн. Одной из бизнес-групп, которой удалось урегулировать проблемную задолженность перед «дочкой» ВТБ, оказалась группа VS Energy.

Группа VS Energy известна активами в энергетике (семь облэнерго) и туризме (сеть гостиниц Premier Hotels & Resorts). Группу контролируют российские бизнесмены Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков. Господин Бабаков включен в санкционный список США и ЕС, поскольку в 2014 году, будучи вице-спикером Госдумы РФ, голосовал за аннексию Крыма. Евгений Гинер в Украине владеет Первым инвестиционным банком. Он купил этот банк уже после начала войны на Донбассе.

В течение декабря 2017 года ВТБ Банк переуступил проблемные кредиты компаний группы VS Energy - «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго» и львовской гостиницы «Днестр» - связанным с группой лицам. Компания «Одессаоблэнерго» самостоятельно погасила долг. Это следует из решений хозяйственных судов Киева, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Львовской и Херсонской областей, которые изучил FinClub. После этого в течение января ВТБ Банк обратился в суды с просьбой заменить истца по его искам к заемщикам на две компании, которым он переуступил долги VS Energy - «Новая финансовая компания» (НФК) и «Венчурные инвестиционные проекты» (ВИП).

Долгая дружба

История кредитных взаимоотношений ВТБ Банка и VS Energy развивалась с 2006 года. С тех пор банк открыл компаниям VS Energy кредитные линии минимум на $210 млн, но кризис 2009 года вынудил банк сократить выдачу новых кредитов.

«Украинская инновационно-финансовая компания» в декабре 2006 года получила в банке $52 млн, а ДП «ЛД-Украина» в ноябре 2007-го - $32,5 млн (поручителем выступило «Кировоградоблэнерго»). В июле 2007 года ВТБ открыл кредитную линию гостинице «Премьер Палас» на $26 млн (позже лимит увеличен до $55 млн), а гостинице «Днестр» - на $12 млн. В ноябре «Независимая инвестиционная агенция» получила $36 млн (ее поручителем выступила «Херсоноблэнерго»). В мае 2008 года «Одессаоблэнерго» одолжила $15 млн. Потом произошло два банковских кризиса. Срок погашения займа «Одессаоблэнерго» был просрочен в конце 2016 года, у других заемщиков крайний срок был в феврале 2017 года. ВТБ денег не получил, поэтому подал в суды и на заемщиков, и на поручителей.

Судебные тяжбы длились весь год. Но в конце ноября «Одессаоблэнерго» неожиданно расплатилась с банком, перечислив ему $15 млн. Это погашение, вероятно, было частью общей сделки по урегулированию долгов группы. Долги других компаний ВТБ Банк переуступил третьим лицам. 19 декабря ВТБ Банк передал НФК права требования к «Кировоградоблэнерго» по долгам на $32,4 млн и $52,8 млн. В тот же день задолженность «Херсоноблэнерго» на $42,8 млн была переуступлена ВИП. Эта же компания получила права требования по кредиту гостиницы «Днистер» на $12 млн.

Связь покупателей с должниками видна невооруженным взглядом. ДП «ЛД-Украина» владеет 9,9% капитала НФК, а «Независимая инвестиционная агенция» - 6,5%. У ВИП доля в 9,14%. Миноритарными участниками ВИП являются ее новые должники: у «ЛД-Украина» - 9,6%, а у «Независимой инвестиционной агенции» - 9,1% ее капитала. НФК и ВИП совместно с компанией «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» и другими проблемными заемщиками ранее владели компаниями «Инвест Брок», «ФК-Хранитель» и «Инженерные сети». Сейчас они ликвидированы.

ВТБ Банк таким образом очистил свой баланс от проблемных кредитов на $140 млн. Пока неизвестна лишь судьба задолженности гостиницы «Премьер Палас» по кредитной линии на $55 млн. Заемщик в суде предлагал банку пролонгировать кредит и перенести срок уплаты процентов, однако кредитор не подписал договор. Но еще в начале декабря 2017-го стало известно, что государственный Укргазбанк выдал гостинице «Премьер Палац» кредит на 910 млн грн, а отелю «Днестр» - 130 млн грн.

Договорная цена

В пресс-службе ВТБ Банка не ответили FinClub, решена ли полностью проблема долгов группы VS Energy и за сколько они были проданы. По одному из кредитов сумму сделки раскрыл Хозсуд Киева, долг «ЛД Украина» и «Кировоградоблэнерго» на $32,4 млн (порядка 904 млн грн) был переуступлен всего за 15 тыс. грн. Такая цена вызывает сомнение у экспертов. «Облэнерго - это актив, который в некоторой мере больше политический, чем экономический. Сложно поверить, что ВТБ за 15 тыс. грн может отказаться от политического актива, ведь энергокомпания функционирует, и у нее есть доход. Данную операцию можно сравнить со списанием долга в целом. Предположу, что аффилированные компании имеют долги перед материнской структурой ВТБ и, возможно, конкретно этот долг списывают на убытки, тогда как в консолидированной отчетности банковской группы все будет выглядеть иначе», - говорит управляющий партнер компании Baker Tilly Ukraine Александр Почкун.

Хотя продать долг с рыночным дисконтом было бы выгодней, чем «дарить» его. «Любые долги продаются, даже если это «Кировоградоблэнерго». С точки зрения банка, который сокращает свое присутствие, экономически целесообразнее было бы предложить эти долги с дисконтом, но рыночным. Думаю, желающие купить долги энергокомпаний нашлись бы», - отметил эксперт.

Расчистка баланса

Группа VS Energy была не единственным крупным должником ВТБ Банка. Еще одним известным заемщиком была группа компаний Fozzy (супермаркеты «Сільпо», магазины «Фора», гипермаркеты Fozzy) Владимира Костельмана. К 2016 году ВТБ Банк по кредитным линиям, которые открывались в 2008-2009 годах, подал 37 исковых заявлений на сумму 10,5 млрд грн (девять исков - по кредитным договорам на 2,2 млрд грн, 28 - по договорам финансового поручительства на 8,2 млрд грн). Уже в мае 2017 года ВТБ переуступил факторинговой компании «Фактор Плюс» права требования по кредитам группы Fozzy. В банке позже подтвердили, что долг Fozzy полностью урегулирован.

ВТБ Банк урегулировал уже большой объем NPL, но по размеру неработающих кредитов продолжает занимать высокое шестое место. Вперед он пропустил только три госбанка и российские Сбербанк и Проминвестбанк. Кредиты физлиц и юрлиц дефолтных классов - 5-й и 10-й - составляют сейчас почти 94% всего кредитного портфеля ВТБ Банка. С учетом сформированных резервов реальный портфель юрлиц не превышал 4,1 млрд грн, а физлиц - 130 млн грн. «ВТБ активно разгребает свой портфель в последнее время. До 2013-2014 годов он кредитовал много проектов, финансирование которых порой выглядело не очень экономически целесообразно. Сейчас направление банка сменилось на 180 градусов, и он избавляется от этих активов», - говорит Александр Почкун.

В направлении зиготы

Активность ВТБ Банка по расчистке баланса не случайна. Российские банки получили в Украине мощный сигнал «на выход», когда СНБОУ в марте 2017 года ввел против них санкции. С тех пор россиянам удалось продать лишь ВиЭс Банк - «дочку» Сбербанка. На Сбербанк и Проминвестбанк периодически находились покупатели, которые не устраивали Национальный банк. Тогда как к ВТБ Банку и БМ Банку и их токсическим активам не было предметного интереса со стороны инвесторов.

В связи с этим владелец ВТБ поставил ему задачу максимального сокращения присутствия. Если до кризиса у банка было 128 офисов, то к началу 2018 года их осталось 31, в том числе 12 - в Киеве. Глава ВТБ Андрей Костин уже очертил судьбу украинской «дочки». «Мы к лету фактически свернем деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве», - сказал он. Штат банка в 2016-2017 годах уменьшился с 1,18 тыс. до 0,85 тыс. человек и продолжает сокращаться. Его убыток в минувшем году превысил 4 млрд грн, а клиенты забирали гривневые и валютные депозиты.







