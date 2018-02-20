Госказначейство сменило 2 банка из 8 по кассовому обслуживанию распорядителей и получателей бюджетных средств в 2018-2020

Государственная казначейская служба сменила 2 банка из 8 в ходе конкурса по отбору банков, которые будут привлекаться к кассовому обслуживанию распорядителей и получателей бюджетных средств и других клиентов по выдаче наличных по чекам Госказначейства в 2018-2020 годах.

Об этом говорится в публичном отчете председателя Госказначейства Татьяны Слюз, передают Українські Новини.

По результатам конкурса казначейством были отобраны 8 банков, среди которых: Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Индустриалбанк, Банк "Восток", банк "Пивденный" и Мотор-банк.

В вышеуказанном перечне появились 2 новых банка: Индустриалбанк и Мотор-банк.

Они сменили в данном списке Мегабанк и Имэксбанк (находится на ликвидации).

При этом предельная цена на вышеуказанное обслуживание составляет 0,5% от суммы выданных наличных.

Как сообщали Українські Новини, Государственная казначейская служба констатирует, что задолженность Пенсионного фонда по займам на покрытие временных кассовых разрывов в размере 48 млрд гривен является одной из наибольших проблем для единого казначейского счета.