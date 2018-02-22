ПриватБанк намерен в 2018г выделить кредиты малому бизнесу и предпринимателям более чем на 5 млрд грн





ПриватБанк (Киев) намерен в 2018 году выделить кредитные средства малому бизнесу и предпринимателям на сумму более 5 млрд грн, сообщается в пресс-релизе банка.

"По итогам года ПриватБанк выделил малому бизнесу и предпринимателям более 3 млрд грн кредитных средств, а в 2018 году планирует выделить более чем 5 млрд грн" - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в минувшем году количество предпринимателей, активно пользующихся счетами ПриватБанка, увеличилось на более чем 57 тыс., а юридических лиц - почти на 19 тыс. В рамках программ поддержки предпринимательства ПриватБанк уже профинансировал более 25 тыс. проектов малого бизнеса.

Как сообщалось, государственный ПриватБанк по предварительным результатам по итогам деятельности в 2017 году увеличил валюту баланса на 21% - до 259 млрд грн. При этом, кредитный портфель банка возрос на 5,9% - до 235,476 млрд грн, в том числе кредиты юрлицам на 0,66% - до 193,917 млрд грн, кредиты физлицам - на 40%, до 41,558 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 октября 2017 года ПриватБанк по размеру активов занимал 1-е место (256,284 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.