МБФ-Вайдманн в январе увеличила производство на 6%

ЧАО "Малинская бумажная фабрика Вайдманн" (МБФ, Житомирская обл.), единственный в Украине производитель электроизоляционного картона для силовых устройств, в январе выпустила товарную продукцию на 52,23 млн грн, что на 5,9% больше, чем за первый месяц 2017 года.

Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных показателях фабрика увеличила выпуск промышленных бумаг на 13% - до 0,46 тыс. тонн, но сократила производство трансформаторного картона - на 23,6%, до 0,39 тыс. тонн.

Основанная в 1871 году "МБФ-Вайдманн" - член международной группы WICOR, единственное предприятие Восточной Европы, которое может поставлять практически все виды электроизоляционного бумаги и картона, отвечающие региональным и международным стандартам.

На предприятии производится трансформаторный картон, электроизоляционная бумага для силовых кабелей и трансформаторных намоток, крепированная бумага, другие виды бумаги для промышленного применения, в том числе для упаковки, фильтрации, обоев.

Как сообщалось, в 2017 году предприятие выпустило товарную продукцию почти на 591 млн грн, что на 15,9% больше, чем в 2016 году.

Wicor (Weidmann International Corporation) объединяет производственные и торговые компании, специализирующиеся на электротехнических видах бумаги и картона, деталей высоковольтной электроизоляции и деталей из пластмасс для автомобильной, медицинской и других отраслей промышленности.