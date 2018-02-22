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МБФ-Вайдманн в январе увеличила производство на 6%
11:24 22.02.2018 |
ЧАО "Малинская бумажная фабрика Вайдманн" (МБФ, Житомирская обл.), единственный в Украине производитель электроизоляционного картона для силовых устройств, в январе выпустила товарную продукцию на 52,23 млн грн, что на 5,9% больше, чем за первый месяц 2017 года.
Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных показателях фабрика увеличила выпуск промышленных бумаг на 13% - до 0,46 тыс. тонн, но сократила производство трансформаторного картона - на 23,6%, до 0,39 тыс. тонн.
Основанная в 1871 году "МБФ-Вайдманн" - член международной группы WICOR, единственное предприятие Восточной Европы, которое может поставлять практически все виды электроизоляционного бумаги и картона, отвечающие региональным и международным стандартам.
На предприятии производится трансформаторный картон, электроизоляционная бумага для силовых кабелей и трансформаторных намоток, крепированная бумага, другие виды бумаги для промышленного применения, в том числе для упаковки, фильтрации, обоев.
Как сообщалось, в 2017 году предприятие выпустило товарную продукцию почти на 591 млн грн, что на 15,9% больше, чем в 2016 году.
Wicor (Weidmann International Corporation) объединяет производственные и торговые компании, специализирующиеся на электротехнических видах бумаги и картона, деталей высоковольтной электроизоляции и деталей из пластмасс для автомобильной, медицинской и других отраслей промышленности.
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