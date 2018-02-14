Финансовые новости
- |
- 14.02.18
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ зарегистрировал банковскую группу Юнекс Банка
13:28 14.02.2018 |
Национальный банк зарегистрировал банковскую группу Юнекс Банк (Киев).
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В банковскую группу вошли ПАО "Юнекс Банк", ЧАО "Промышленно страховой альянс", ООО "КУА Инвестиционный дом Мегаполис", ООО "Первое факторинговое бюро".
Контролером группы является Вадим Новинский.
Решение о регистрации было принято 26 января.
Как сообщали Українські Новини, Юнекс Банк опосредованно контролируется депутатом Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадимом Новинским.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 2017 год выросло в 2,2 раза - Госстат
|В 2017 положительное сальдо внешней торговли услугами составило $5,1 млрд
|В 4-м квартале ВВП увеличился на 1,8%
|Экономические настроения в Украине в I кв.-2018 вошли в фазу подъема - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания FXOpen приглашает принять участие в 3-м этапе конкурса "ШКОЛА PAMM"
|НБУ зарегистрировал банковскую группу "3/4"
|НБУ зарегистрировал банковскую группу Юнекс Банка
|Даноша планирует приобрести Галицкие аграрные инвестиции Веревского
|Интерпайп в 2017г нарастил продажи и производство на 35%
|Компания NPBFX приглашает трейдеров принять участие в вебинаре "ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ"
|АМКУ рассматривает дело о концентрации ПСГ Ковальская на украинском рынке бетонных смесей
Это интересно
|LG размышляет над складным смартфоном с тремя дисплеями
|Россиянин обманул спецслужбы США, продав несуществующее кибероружие
|Amazon станет прямым конкурентом курьерской доставки FedEx и UPS - WSJ
|Профессионального мобильного геймера в Китае продали за $1,2 миллиона
|Tata сделала кроссовер на платформе Land Rover Discovery Sport
|Китайские полицейские взяли на вооружение смарт-очки для идентификации личности
|Suzuki показала предвестника дешевого маленького кроссовера