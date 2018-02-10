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АМКУ разрешил депутату Рады Демчаку (БПП) купить более 50% РВС Банка
15:59 09.02.2018 |
Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил депутату Верховной Рады Руслану Демчаку (БПП) купить более 50% РВС Банка (Киев).
Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українські Новини.
"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины Демчаку Руслану Евгеньевичу на приобретение акций РВС Банка, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - указано в сообщении.
Также предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины Стецюку Александру Владимировичу на непосредственное приобретение акций РВС Банка, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.
Вместе с тем предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины Стецюку Александру Владимировичу на приобретение контроля над РВС Банком путем получения в управление от физического лица - гражданина Украины Демчака Руслана Евгеньевича акций банка, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, на основании договора управления корпоративными правами.
Как сообщали Українські Новини, РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе "Украинской бизнес группой" (UBG, Киев).
UBG ранее контролировалась депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Русланом Демчаком и владела Эрде Банком.
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