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В НБУ назвали самые убыточные и прибыльные банки за 2017 год
18:24 08.02.2018 |
Национальный банк Украины обнародовал финансовые результаты крупнейших банков Украины по итогам 2017 года. Информация размещена на официальном веб-портале регулятора.
Так, по данным НБУ, наибольшие убытки в прошлом году получили "ПриватБанк" (22,97 млрд гривен), "Проминвестбанк" (7,67 млрд гривен) и ВТБ (4,1 млрд гривен).
В пятерку "лидеров" по убытку вошли также "Укрсоцбанк" (3,1 млрд гривен) и "Форвард" (639 млн гривен).
Также 563 млн гривен убытка по итогам прошлого года получил "БТА Банк", 446 млн гривен – "Кредит Днепр", 347 млн гривен – банк "Клиринговый дом", 110 млн гривен "Правэкс-Банк" и 84 млн гривен "Мисто Банк".
Однако, не вся банковская система Украины в прошлом году отработала в убыток.
Так, наибольший объем прибыли в 2017 году получили "Райффайзен Банк Аваль" (4,47 млрд гривен), "УкрСиббанк" (1,47 млрд гривен) и "Креди Агриколь Банк" (1,1 млрд гривен.
Практически по 1 млрд гривен прибыли получили: "Ситибанк" (1 млрд гривен), государственный "Укрэксимбанк" (929 млн гривен), "ОТП Банк" (918 млн гривен), ПУМБ (786 млн гривен), "Альфа-Банк" (655 млн гривен), "Укргазбанк" (624 млн гривен) и , "Ощадбанк" (559 млн гривен).
Напомним, по прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, украинские банки начнут получать прибыль в 2018 году.
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