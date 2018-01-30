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Альфа-банк (Украина) планирует завершить слияние с Укрсоцбанком в 2018 году
11:48 30.01.2018 |
Об этом сообщил в интервью FinClub генеральный менеджер Альфа-банка (Украина), будущий председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек, передают Українські Новини.
"Все зависит от многих факторов, в том числе ситуации в стране. Решение будут принимать акционеры. Но я хотел бы, чтобы это произошло в этом году", - рассказал Иван Свитек.
В 2017 году Иван Свитек оценивал, что интеграция двух банков займет полтора-два года, но большая часть работы уже сделана.
"На сегодняшний момент интеграция двух банков почти закончена. Мы на финишной прямой в плане гармонизации всех процессов: унификации ставок, продуктов. Осталось в общей сложности 20% до завершения интеграции, и это самая сложная и интересная часть. А юридическое слияние, к которому мы также готовимся и ждем, будет на самом деле довольно простой задачей", - отметил банкир.
Базовым сценарием слияния рассматривается присоединение Укрсоцбанка к Альфа-Банку.
"Сейчас мы идем по пути, когда два учреждения объединяются и сдают одну из лицензий", - рассказал Иван Свитек.
Также он сообщил, что банк рассматривает возможность смены бренда.
"В декабре мы начали тендер с участием локальных и представительств международных креативных агентств. В ближайшие дни мы ожидаем их предложений по развитию бренда", - отметил Иван Свитек.
Внешний консультант может порекомендовать любой вариант: рестайлинг бренда Альфа-банка (Украина); перевод объединенного банка на обновленный бренд Укрсоцбанк; новое название.
"Если оценить все три варианта, то они равны, у каждого есть плюсы и минусы. Я сам в разные периоды был сторонником разных вариантов. Тем интереснее будет посмотреть на то, что нам предложат агентства. Для принятия финального решения мы будем прислушиваться к мнению наших клиентов, приглашая их к участию в фокус-группах", - добавил Иван Свитек.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Альфа-групп стала владельцем 99,9% акций Укрсоцбанка.
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