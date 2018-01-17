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Укргаздобыча ведет переговоры с 20 малыми и средними европейскими, американскими и канадскими компаниями
13:02 17.01.2018 |
Крупные американские газодобывающие компании не заинтересованы работать в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко в ходе пресс-конференции в Киеве.
"Надеяться, что завтра выйдет в Украину в сегмент добычи газа Chevron и Exxon Mobil, не стоит. Им это не интересно. Они заинтересованы в объемах добычи в 10 млрд кубов в год. Мы не можем это обеспечить", - сообщил, отвечая на вопрос РБК-Украина, Прохоренко.
Он уточнил, что факторами риска для входа на украинский рынок крупных американских компаний является конфликт на Донбассе, а также высокая рента.
Кроме того, Прохоренко уточнил, что "Укргаздобыча" ведет переговоры с 20 малыми и средними европейскими, американскими и канадскими компаниями, которые заинтересованы выйти на украинский рынок.
"В этом году Украина выберет одного иностранного партнера, который выйдет в сегмент добычи", - заявил Прохоренко, но отказался назвать подробности.
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