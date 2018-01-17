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Центральным элементом махинации была теневая банковская структура внутри ПриватБанка - НБУ по итогам аудита Kroll
14:03 16.01.2018 |
Центральным элементом махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПриватБанка, заявляет Национальный банк Украины (НБУ) со ссылкой на нанятую им для форензик аудита компанию Kroll.
Как указано в презентации результатов расследования, эта секретная структура выполняла функции по созданию и контролю за деятельностью сети компаний, которые прямо или косвенно контролировались бывшими акционерами банка и группами аффилированных с ними лиц. Большинство таких компаний не были признаны банком как связанные с ним лица.
По данным аудита, структура также занималась финансовом обслуживанием вышеуказанных компаний, "организацией соглашений" между клиентами с целью маскировки реального происхождения и назначения средств, в том числе подготовкой документации от имени этих клиентов, управлением кредитным портфелем лиц, связанных с бывшими акционерами банка и группами аффилированных с ними лиц.
Кроме того, структура создавала видимость обычного клиентоориентированного банка, осуществляла мониторинг сроков погашения кредитов, выданных компаниям, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц и инициировала предоставление новых займов с целью погашения ранее выданных.
В задачи этой структуры также входили координация и обеспечение функционирования схемы циклического перекредитования, контроль и обеспечение процесса уклонения от требований законодательства, регулирующего операции со связанными лицами, и осуществление систематической фальсификации финансовой отчетности финучреждения.
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