БРСМ-Нафта неожиданно сменила собственника

Все имущество сети АЗС «БРСМ-Нафта» внесено в уставный капитал новосозданного ООО «Имбрем Аурум Лтд» (Киев). Регистратором уставного капитала выступил государственный регистратор, созданного за два месяца до этого коммунального предприятия в селе Главани Одесской области. Об этом говорится в сообщении управляющей сетью АЗС «БРСМ-Нафта» компании «Евро Пауэр».

«Руководство «Евро Пауэр» заявляет, что его должностные лица, равно как и единоличный владелец незаконно переоформленного имущества, которое входит в состав сети АЗК «БРСМ-Нафта» Андрей Биба или его уполномоченные на то лица не предоставляли согласия и не подписывали доверенностей или иных поручений на проведение любых действий с имуществом сети АЗК «БРСМ-Нафта», - говорится в заявлении «Евро Пауэра».

ООО «Имбрем Аурум Лтд» основано 15 декабря 2017 г. в Киеве и зарегистрировано на панамскую фирму Solferino Casas S.A. с уставным фондом 100 млн грн.

Компания Solferino Casas S.A. появилась среди учредителей компаний группы «БРСМ-Нафта» в начале лета 2015 г., став собственником ООО «Побутрембудматериалы», которому ранее принадлежала сгоревшая нефтебаза в с. Крячки (Киевская обл.). Летом 2015 г. ее формальным номинальным собственником был указан гражданин Нидерландов Роланд Пипер.

Р.Пипер известен как глава голландского инвестиционного фонда FreezeOil Fund, который осенью 2014 г. заявил о приобретении доли в сети «БРСМ-Нафта». Позже стало известно, что на FreezeOil Fund была переоформлена доля экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который ранее был представлен в учредителях БРСМ своей тещей Валентиной Ушаковой.

Второй акционер БРСМ Андрей Биба контролировал половину сети через несколько компаний. Их точный перечень неизвестен. Характерно, что по данным Госреестра Минюста, 8 его компаний, среди который ЧП «Вита», «Дар-С», «БРСМ-Нафта» и другие, с 12 января 2018 г. начали процедуру прекращения хоздеятельности. У каждой из этих компаний есть правопреемники, среди учредителей которых в том числе значатся компании Kornetta Investment Ltd Роланда Пипера.

На каких основаниях государственный регистратор КП «Абсолют» Главанского сельсовета в Одесской области внес АЗС «БРСМ-Нафта» в уставной капитал «Имбрем Аурум Лтд» - пока не известно.

Связаться с «Имбрем Аурум Лтд» не удалось, указанный в госреестре Минюста контактный номер телефона не обслуживается.

Как сообщал enkorr, Э.Ставицкий вошел в бизнес БРСМ в 2007 г. За время его работы в правительстве с 2010 по 2013 гг. сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 130 АЗС). Оба акционера БРСМ - А.Биба и Э.Ставицкий - выехали за рубеж, где находятся до сих пор. В 2016 г. партнеры разделили бизнес пополам, каждому отошло по 63 АЗС, но сетью АЗС управляла компания «Стейт Ойл», близкая к А.Бибе. С осени 2017 года ее заменила компания «Евро Пауэр».

Также известно, что в 2016 г. между А.Бибой и Э.Ставицким возник конфликт, который вышел в публичную плоскость летом 2017 г. Сторона Э.Ставицкого подала иски с требованием отобрать у А.Бибы права на товарный знак «БРСМ-Нафта», а также добилась ареста его активов в виде корпоративных прав в ряде компаний. Осенью 2017 г. стороны подписали мировое соглашение и прекратили судебные тяжбы друг против друга.

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