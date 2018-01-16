Финансовые новости
- |
- 16.01.18
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
БРСМ-Нафта неожиданно сменила собственника
17:06 15.01.2018 |
Все имущество сети АЗС «БРСМ-Нафта» внесено в уставный капитал новосозданного ООО «Имбрем Аурум Лтд» (Киев). Регистратором уставного капитала выступил государственный регистратор, созданного за два месяца до этого коммунального предприятия в селе Главани Одесской области. Об этом говорится в сообщении управляющей сетью АЗС «БРСМ-Нафта» компании «Евро Пауэр».
«Руководство «Евро Пауэр» заявляет, что его должностные лица, равно как и единоличный владелец незаконно переоформленного имущества, которое входит в состав сети АЗК «БРСМ-Нафта» Андрей Биба или его уполномоченные на то лица не предоставляли согласия и не подписывали доверенностей или иных поручений на проведение любых действий с имуществом сети АЗК «БРСМ-Нафта», - говорится в заявлении «Евро Пауэра».
ООО «Имбрем Аурум Лтд» основано 15 декабря 2017 г. в Киеве и зарегистрировано на панамскую фирму Solferino Casas S.A. с уставным фондом 100 млн грн.
Компания Solferino Casas S.A. появилась среди учредителей компаний группы «БРСМ-Нафта» в начале лета 2015 г., став собственником ООО «Побутрембудматериалы», которому ранее принадлежала сгоревшая нефтебаза в с. Крячки (Киевская обл.). Летом 2015 г. ее формальным номинальным собственником был указан гражданин Нидерландов Роланд Пипер.
Р.Пипер известен как глава голландского инвестиционного фонда FreezeOil Fund, который осенью 2014 г. заявил о приобретении доли в сети «БРСМ-Нафта». Позже стало известно, что на FreezeOil Fund была переоформлена доля экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, который ранее был представлен в учредителях БРСМ своей тещей Валентиной Ушаковой.
Второй акционер БРСМ Андрей Биба контролировал половину сети через несколько компаний. Их точный перечень неизвестен. Характерно, что по данным Госреестра Минюста, 8 его компаний, среди который ЧП «Вита», «Дар-С», «БРСМ-Нафта» и другие, с 12 января 2018 г. начали процедуру прекращения хоздеятельности. У каждой из этих компаний есть правопреемники, среди учредителей которых в том числе значатся компании Kornetta Investment Ltd Роланда Пипера.
На каких основаниях государственный регистратор КП «Абсолют» Главанского сельсовета в Одесской области внес АЗС «БРСМ-Нафта» в уставной капитал «Имбрем Аурум Лтд» - пока не известно.
Связаться с «Имбрем Аурум Лтд» не удалось, указанный в госреестре Минюста контактный номер телефона не обслуживается.
Как сообщал enkorr, Э.Ставицкий вошел в бизнес БРСМ в 2007 г. За время его работы в правительстве с 2010 по 2013 гг. сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 130 АЗС). Оба акционера БРСМ - А.Биба и Э.Ставицкий - выехали за рубеж, где находятся до сих пор. В 2016 г. партнеры разделили бизнес пополам, каждому отошло по 63 АЗС, но сетью АЗС управляла компания «Стейт Ойл», близкая к А.Бибе. С осени 2017 года ее заменила компания «Евро Пауэр».
Также известно, что в 2016 г. между А.Бибой и Э.Ставицким возник конфликт, который вышел в публичную плоскость летом 2017 г. Сторона Э.Ставицкого подала иски с требованием отобрать у А.Бибы права на товарный знак «БРСМ-Нафта», а также добилась ареста его активов в виде корпоративных прав в ряде компаний. Осенью 2017 г. стороны подписали мировое соглашение и прекратили судебные тяжбы друг против друга.
Статьи по теме:
01.11.16 ГПУ проводит обыски на объектах "БРСМ-Нафта" по всей стране - Луценко
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы проводят обыски в группе компаний БРСМ в рамках дела об уклонении от уплаты около 1 миллирада гривень налогов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 15 января вырос из-за американского праздника
ТОП-НОВОСТИ
|Что требует МВФ: полный текст письма из Вашингтона на Банковую
|Переработчики предупредили украинцев о подорожании молочки
|Почему Украине не надо возвращать корабли из Крыма
|Страшный сон Путина. Появится ли в Украине своя гиперзвуковая ракета
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд в Одессе отменил решение о запрете юристам Приватбанка судиться с Коломойским
|БРСМ-Нафта неожиданно сменила собственника
|Компания Alpari снова запустила акцию «Приветственный бонус на депозит до 100%»
|В программе импортозамещения Укроборонпрома доля малых и средних предприятий достигла 65-70% - пресс-служба
|ПриватБанк требует 1,8 млрд грн от Днеправиа
|Кредитный рейтинг АО "Укрстройинвестбанк" подтвержден на уровне uaBBB
Это интересно
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси
|В США заподозрили смартфоны Huawei Mate 10 в шпионаже
|CES 2018: Razer HyperFlux — система беспроводной передачи энергии на мышь через коврик
|Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров
|Project Linda трансформирует смартфон Razer в игровой ноутбук