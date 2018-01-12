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Украинский Руслан доставил детали ракеты для SpaceX
17:12 12.01.2018 |
Самолет Ан-124-100 "Руслан" украинского концерна "Антонов" доставил запчасти для ракет SpaceX в США. Он преодолел 3 тыс. 613 км. Отчет о полете разместили на специализированном сайте Flightradar24.
Украинский "Руслан", использовавшийся для транспортировки крупногабаритных комплектующих, за 4 часа 33 минуты преодолел вышеуказанный путь. Он перевез часть головного обтекателя ракеты SpaceX весом 28,1 тонны из аэропорта Лос-Анджелеса в Титусвилл, штат Флорида.
Отмечается, что авиакомпания "Антонов" запросила разрешение у властей США на пролет грузового самолета Ан-124 "Руслан" из Лос-Анджелеса во Флориду, чтобы перевезти комплектующие для ракет SpaceХ.
В своем обращении авиаторы заявляли, что такую транспортировку почти 30-тонного багажа длиной 18 метров не может осуществить ни один американский перевозчик.
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