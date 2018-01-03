В 2017 Украина увеличила добычу газа на 3,1% до 20,8 млрд куб. м

В 2017 году Украина, по оперативным данным оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", увеличила добычу природного газа на 3,1%, или на 620 млн куб. м до 20,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

В январе добыча составила 1 761,7 млн куб. м, в феврале - 1 596,1 млн куб. м, в марте - 1 779,6 млн куб. м, в апреле - 1 698,523 млн куб. м, в мае - 1 759,348 млн куб. м, в июне - 1 702,815 млн куб. м, в июле - 1 744,102 млн куб. м, в августе - 1 735,777 млн куб. м, в сентябре - 1 711,256 млн куб. м, в октябре - 1 650,531 млн куб. м, в ноябре - 1 743,82 млн куб. м, в декабре - 1 791,130 млн куб. м.

Среднесуточная добыча в январе составила 56,83 млн куб. м/сутки, в феврале - 57 млн куб. м/сутки, в марте - 57,41 млн куб. м/сутки, в апреле - 56,6 млн куб. м/сутки , в мае - 56,8 млн куб. м/сутки, в июне - 56,8 млн куб. м/сутки, в июле - 56,3 млн куб. м/сутки , в августе - 56 млн куб. м/сутки, в сентябре - 57 млн куб. м/сутки, в октябре - 53,2 млн куб. м/сутки, в ноябре - 58,1 млн куб. м/сутки, в декабре - 57,8 млн куб. м/сутки.

По данным "Укртрансгаза", в 2017 году государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" добыла 15 242,149 млн куб. м газа, крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" - 1 101,271 млн куб. м, частные газодобывающие компании - 4 480,343 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила добычу природного газа на 0,5%, или на 91 млн куб. м до 19,987 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (тогда добыча составила 19,896 млн куб. м).

В 2015 году добыча газа в Украине сократилась на 3%, или на 0,6 млрд куб. м до 19,9 млрд куб. м по сравнению с данными 2014 года.