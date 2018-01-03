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НБУ в декабре применил меры к 6 банкам за нарушения в финмониторинге
10:46 03.01.2018 |
Национальный банк в декабре применил меры к 6 банкам в виде письменных замечаний и 1 штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
В частности, НБУ оштрафовал "Банк 3/4" на 35 тыс. гривен за нарушение порядка выявления финансовых операций, подлежащих финмониторингу.
Вышеуказанному банку и "СЕБ корпоративный банк", ТАСкомбанк, Вернум Банк, Ощадбанк и ВТБ Банк регулятор сделал письменные замечания.
Среди основных нарушений указаны ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку необходимой информации.
Отмечается, что "СЕБ корпоративный банк", ТАСкомбанк и "Банк ?" использовали программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.
Всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, он применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн гривен, которые были уплачены в полном объеме.
В одном случае регулятор прибег к остановке осуществляемых банком отдельных видов операций, говорится в сообщении.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.
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Всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, он применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн гривен, которые были уплачены в полном объеме.
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