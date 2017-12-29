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НКРЭКУ с января-2018 снизит тариф Укрэнерго на 29,4%
18:38 28.12.2017 |
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2018 года снизит средневзвешенный тариф НЭК "Укрэнерго" на 29,4% по сравнению с тарифом текущего года - с 6,933 коп/кВт·ч до 4,894 коп./кВт-ч (здесь и далее - без НДС).
Соответствующее решение комиссия приняла в четверг. В то же время "Укрэнерго" предлагало снизить компании тариф на 10% - до 6,24 коп./кВт-ч.
Согласно решению НКРЭКУ, тариф "Укрэнерго" на первый квартал 2018-го составит 3,598 коп./кВт-ч (без НДС), на второй - 6,4 коп./кВт-ч (без НДС), на третий - 4,64 коп./кВт-ч (без НДС), на четвертый - 5,137 коп./кВт-ч (без НДС).
Передача э/э сетями НЭК в 2018 году прогнозируется на уровне 113,5 млрд кВт-ч, в т.ч. в I квартале - 29,5 млрд кВт-ч, II квартале - 25 млрд кВт-ч, III квартале - 27,6 млрд кВт-ч, IV квартале - 31,4 млрд кВт-ч.
Инвестиционная программа на 2018 год утверждена в объеме 2 млрд 607,139 млн грн. Источниками финансирования ИП будут кредитные средства - 1 млрд 238,463 млн грн, амортизационные отчисления - 687,037 млн грн, прибыль на капитальные инвестиции - 636,852 млн грн, другие доходы - 40 млн грн, амортизационные отчисления Госэнергонадзора - 4,787 млн грн.
Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в ходе заседания отметил, что в ходе обсуждения проекта ИП-2018 общая сумма финансирования мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции была снижена комиссией на 200 млн грн от предложенной компаний. По его словам, в ближайшее время ожидается утверждение многих крупных проектов Кабинетом министров Украины и компания будет просить комиссию пересмотреть ИП-2018.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
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