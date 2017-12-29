Финансовые новости
- |
- 29.12.17
- |
- 01:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд арестовал имущество UMH group
17:40 28.12.2017 |
Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные, интеллектуальные права, недвижимое имущество и оборудование компании "Украинский медиахолдинг" (UMH group), указано в решении суда от 15 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Согласно решению суда, арест на имущество и права UMH group был наложен в рамках расследования уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, которые нанесли крупный материальный ущерб, а также по расследованию ряда других преступлений.
По версии Генеральной прокуратуры, для обеспечения преступной деятельности использовалось более 400 предприятий-резидентов Украины, большинство из которых имело признаки фиктивности, субъекты хозяйственной деятельности в оффшорных зонах за рубежом (Кипр, Панама, Гонконг, Британские Виргинские Острова, Белиз), открытые банковские счета (преимущественно в Латвии).
"Досудебным расследованием в уголовном производстве установлено, что указанные операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации, корпоративных прав на них, и погашением кредита в размере $160 млн, предоставленного Укрэксимбанком для "Ветек Медиа Инвест" по кредитному договору от 28 октября 2013 года, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - отмечается в решении суда.
В тексте документа также указывался риск потери этих активов, как и то, что в случае доказанности их незаконного происхождения, они подлежат процедуре спецконфискации.
Суд удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров Генпрокуратуры, наложив арест на имущество UMH group.
Как сообщалось, конечным бенефициаром UMH group является сбежавший в Россию бизнесмен Сергей Курченко.
Группа ВЕТЭК бизнесмена С.Курченко и UMH 6 ноября 2013 года досрочно закрыли сделку купли-продажи медиахолдинга. Генеральная прокуратура Украины в марте 2014 года объявила С.Курченко в розыск.
В UMH group входит около 50 брендов СМИ, включая печатную прессу и радиостанции, в частности: "Корреспондент", "Forbes Украина", Vogue, "Теленеделя" "Комсомольская правда", "Аргументы и факты в Украине", i.ua, bigmir.net, football.ua, "Ретро FM", "Наше радио", Europa Plus, "Авторадио" и другие.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Предновогодняя лихорадка взвинтила курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Водители смогут заказывать номерные знаки через онлайн-кабинет
|Луценко: считаю решение САП о закрытии дела нардепа Довгого неприемлемым
Луценко заявил, что решение САП о закрытии уголовного производства относительно Довгого вызывает и удивление и возмущение, и прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества при отчуждении столичной земли на острове Жуков.
|Порошенко одобрил медреформу
|НКРЭКУ на I кв.-2018 увеличит ОРЦ на 9,5%, на II-IV кв. - еще на 6,1%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НКРЭКУ с января-2018 снизит тариф Укрэнерго на 29,4%
|Суд арестовал имущество UMH group
Согласно решению суда, арест на имущество и права UMH group был наложен в рамках расследования уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, которые нанесли крупный материальный ущерб, а также по расследованию ряда других преступлений
|НБУ отозвал банковскую лицензию Кредит Оптима Банка
|Markets Invest: Младший брат Bitcoin - перспективы роста и потенциальные риски
|Ощадбанк отрицает обвинения в незаконности проведенной спецконфискации средств Януковича
|Промфинбанк реорганизовался в финкомпанию ПФБ Кредит
Это интересно
|В Японии проведены успешные испытания 5G-связи в движении
|10 городов с самым доступным элитным жильем
|Qualcomm намеревается стать ключевым игроком на рынке беспилотных машин
|Opera встроила в свой браузер защиту от майнеров
|Спустя сутки после признания о замедлении смартфонов на Apple уже дважды подали в суд
|Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
|Facebook запустила новую функцию защиты от фишинга