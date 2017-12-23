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Белорусский госбанк Паритетбанк намерен купить Сбербанк
09:13 22.12.2017 |
Белорусский государственный банк Паритетбанк направил пакет документов в Национальный банк Украины для согласования приобретения 100% акций ПАО "Сбербанк" (Украина).
Об этом сообщает пресс-служба белорусского финучреждения, передают Українські Новини.
"Решение о приобретении ПАО "Сбербанк" (Украина) было принято Наблюдательным советом ОАО "Паритетбанк" по итогам анализа возможных путей развития банка. Руководство ОАО "Паритетбанк" высоко оценивает потенциал ПАО "Сбербанк" (Украина) в контексте целей и задач, которые стоят перед менеджментом по развитию банковского бизнеса", - сказано в сообщении.
Паритетбанк - 15-й банк в Беларуси по размеру активов, основан в 1991 году.
Основным акционером является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам.
Сеть банка включает 25 отделений.
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По словам источника, Валерий Хорошковский намерен закрыть сделку в первом квартале 2018 года. Предполагается, что покупатель сменит название финучреждения и главный офис.
Как сообщали Українські Новини, летом НБУ отказал консорциуму латвийского Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и белорусской компании Саида Гуцериева (сына основного владельца компании "РуссНефть" и группы "Сафмар" Михаила Гуцериева).
Основанием для отказа консорциуму Гусельникова - Гуцериева в пресс-службе НБУ назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.
После этого интерес к покупке проявил белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, компания которого - VP Capital - в начале июля подала в НБУ заявку на приобретение украинского "Сбербанка", но в конце того же месяца отозвала.
Замглавы НБУ Екатерина Рожкова в середине сентября 2017 года сообщила о наличии интереса к покупке украинской "дочки" "Сбербанка России" со стороны одного иностранного инвестора.
Согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности", НБУ рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев от даты получения полного пакета.
ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов (40,69 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 88 действовавших в стране банков.
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