Финансовые новости
- |
- 23.12.17
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Укрнафта" заявляет о трех успешных операциях ГРП на своих скважинах
07:40 22.12.2017 |
ПАО "Укрнафта» провела три успешные операции гидроразрыва пласта (ГРП) на своих скважинах, сообщила пресс-служба компании.
«Компания уже провела три успешные операции. В результате первой суточный дебит скважины 820-Долинская достиг приблизительно 11 тонн нефти (до проведения ГРП скважина не работала). Вторая скважина 830-Долинская - в процессе выхода на оптимальный режим работы. На скважине 188-Северно-Долинская проходят завершающие работы перед запуском. В ближайшее время компания проведет ГРП еще на двух скважинах Долинского месторождения», - говорится в сообщении.
«Укрнефть» рассчитывает получить до 9 тыс.тонн нефти дополнительно в 2018 году за счет проведения ГРП на Долинском и Северо-Долинском месторождениях.
Компания проводит ГРП собственными силами.
Как сообщалось, ранее «Укрнафта» начала поиск партнеров для пяти инвестпроектов, в т.ч. для проведения ГРП и интенсификации добычи.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража не будет платить за поставленный "Газпромом" газ на НКТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Антимонопольный комитет рассматривает дело о сговоре ОККО и WOG
|Компания AMarkets сообщила о новогодней акции
|Приватбанк решил докапитализироваться еще на 16 млрд гривен
|Апелляционный суд разрешил Ощадбанку забрать бывший главный офис Брокбизнесбанка за долги
|Белорусский госбанк Паритетбанк намерен купить Сбербанк
|"Укрнафта" заявляет о трех успешных операциях ГРП на своих скважинах
Это интересно
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
|Индекс страсти и инвестиции
|Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
|В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+