ПАО "Укрнафта» провела три успешные операции гидроразрыва пласта (ГРП) на своих скважинах, сообщила пресс-служба компании.

«Компания уже провела три успешные операции. В результате первой суточный дебит скважины 820-Долинская достиг приблизительно 11 тонн нефти (до проведения ГРП скважина не работала). Вторая скважина 830-Долинская - в процессе выхода на оптимальный режим работы. На скважине 188-Северно-Долинская проходят завершающие работы перед запуском. В ближайшее время компания проведет ГРП еще на двух скважинах Долинского месторождения», - говорится в сообщении.

«Укрнефть» рассчитывает получить до 9 тыс.тонн нефти дополнительно в 2018 году за счет проведения ГРП на Долинском и Северо-Долинском месторождениях.

Компания проводит ГРП собственными силами.

Как сообщалось, ранее «Укрнафта» начала поиск партнеров для пяти инвестпроектов, в т.ч. для проведения ГРП и интенсификации добычи.

