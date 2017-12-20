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"Укртрансгаз" передал филиалу "Оператор ГТС" активы на 250 млрд грн
13:56 20.12.2017 |
ПАО "Укртрансгаз" передало своему филиалу "Оператор газотранспортной системы Украины" активы на 250 млрд грн, сообщил врио президента компании Мирослав Химко на пресс-конференции в Киеве в среду.
"30 ноября передано 50 тыс. наименований активов стоимостью 250 млрд грн", - сказал он.
По словам М.Химко, также на филиалом уже перезаключены 1,1 тыс. договоров транспортировки газа, еще 19 тыс. договоров планируется перезаключить до конца текущего года.
На сегодня в филиале "Оператор ГТС" работает 209 человек, в перспективе численность будет расширена до около 12 тыс., сотрудников, путем перевода персонала с соответствующих региональных подразделений "Укртрансгаза".
Врио президента "Укртрансгаза" также сообщил, что в конце отопительного сезона компания планирует сформировать внутри себя еще одну новую структуру - оператора подземных хранилищ газа (ПХГ).
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Источник: https://delo.ua/finance/bankovskaja-gruppa-sberbanka-rossii-priznana-nedejstvitelnoj-337751/?supdated_new=1513750885 © delo.ua
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