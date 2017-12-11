Ferrexpo заложило часть имущества ПГОКа почти на 5,3 млрд грн в обеспечение привлекаемой трехлетней кредитной линии на $195 млн

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), заложила часть имущества ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине, под обеспечение привлекаемой возобновляемой кредитной линии на три года до $195 млн.

Согласно официальной информации ПГОК в системе НКЦБФР в понедельник, решение о даче согласия на осуществление значительных сделок (залог) под привлечение кредитной линии приняло внеочередное общее собрание акционеров 11 декабря текущего года.

При этом уточняется, что решение акционеров принято с целью обеспечения выполнения обязательств Ferrexpo Finance plc (Великобритания), Ferrexpo AG (Швейцария), Ferrexpo Middle East FZE (ОАЭ), и /или других связанных лиц по договору об открытии возобновляемой предэкспортной кредитной линии на сумму до $195 млн с окончательной датой погашения 31 декабря 2020 года, который будет заключен между, среди прочих, Ferrexpo Finance Plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE и BNP Paribas S.a.

Рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются залогом, - 5 млрд 286,322 млн грн. по курсу НБУ по состоянию на 11 декабря 2017 года. Стоимость активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности - 21 млрд 290,018 млн грн. Соотношения рыночной стоимости залогового имущества к стоимости активов эмитента - 24,83%.

За данное решение на собрании проголосовали владельцы 189 млн 297,689 тыс. шт. голосующих акций, против - 1,550 тыс. шт.

"Залогом по данному кредитному договору является имущество предприятия, а не акции", - подчеркнули агентству "Интерфакс-Украина" в отделе ценных бумаг ЧАО "ПГОК".

Как сообщалось, британская Ferrexpo plc подписала соглашение о новой обеспеченной возобновляемой кредитной линии на три года в размере до $195 млн, организатором выделенной кредитной линии является BNP Paribas. Кредитная линия предоставлена синдикатом из шести международных кредиторов, будет выплачиваться в течение восьми кварталов с окончательным погашением 31 декабря 2020 г. и предназначена для общих корпоративных целей.

Внеочередное общее собрание акционеров ЧАО "ПГОК" 8 августа 2017 года дало согласие на совершение обществом значительных сделок с целью обеспечения выполнения платежных обязательств Ferrexpo Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE и/или других обязанных лиц, по договору об открытии возобновляемой предэкспортной кредитной линии на сумму до $500 млн с процентной ставкой не выше LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 4% с окончательным погашением 30 сентября 2021 года.

Заемщиками значились компании Ferrexро Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE, в качестве обеспечения привлекаемых средств - ПГОК. BNP Paribas S.a. выступал в качестве координирующего уполномоченного главного организатора и начального кредитора, доверенным лицом по обеспечению выполнения платежных обязательств группой Ferrexpo.

Ferrexpo в 2016 году получила $189,2 млн чистой прибыли, что более чем в шесть раз превысило показатель за 2015 год ($31,46 млн). Ее выручка за минувший год увеличилась на 2,6% - до $986,33 млн. Ferrexpo в 2016 году нарастило валовую прибыль на 14% - до $585,99 млн, операционную - на 27,6%, до $320,46 млн, а ее показатель EBITDA увеличился на 20% - до $375 млн.

Компании удалось снизить чистый долг на 32% - до $589 млн при росте свободных денежных средств более чем в четыре раза - до $145 млн.

Ferrexpo - первая компания с активами в Украине, которая получила индекс FTSE4Good, железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.