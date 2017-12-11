Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ferrexpo заложило часть имущества ПГОКа почти на 5,3 млрд грн в обеспечение привлекаемой трехлетней кредитной линии на $195 млн
15:46 11.12.2017 |
Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), заложила часть имущества ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине, под обеспечение привлекаемой возобновляемой кредитной линии на три года до $195 млн.
Согласно официальной информации ПГОК в системе НКЦБФР в понедельник, решение о даче согласия на осуществление значительных сделок (залог) под привлечение кредитной линии приняло внеочередное общее собрание акционеров 11 декабря текущего года.
При этом уточняется, что решение акционеров принято с целью обеспечения выполнения обязательств Ferrexpo Finance plc (Великобритания), Ferrexpo AG (Швейцария), Ferrexpo Middle East FZE (ОАЭ), и /или других связанных лиц по договору об открытии возобновляемой предэкспортной кредитной линии на сумму до $195 млн с окончательной датой погашения 31 декабря 2020 года, который будет заключен между, среди прочих, Ferrexpo Finance Plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE и BNP Paribas S.a.
Рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются залогом, - 5 млрд 286,322 млн грн. по курсу НБУ по состоянию на 11 декабря 2017 года. Стоимость активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности - 21 млрд 290,018 млн грн. Соотношения рыночной стоимости залогового имущества к стоимости активов эмитента - 24,83%.
За данное решение на собрании проголосовали владельцы 189 млн 297,689 тыс. шт. голосующих акций, против - 1,550 тыс. шт.
"Залогом по данному кредитному договору является имущество предприятия, а не акции", - подчеркнули агентству "Интерфакс-Украина" в отделе ценных бумаг ЧАО "ПГОК".
Как сообщалось, британская Ferrexpo plc подписала соглашение о новой обеспеченной возобновляемой кредитной линии на три года в размере до $195 млн, организатором выделенной кредитной линии является BNP Paribas. Кредитная линия предоставлена синдикатом из шести международных кредиторов, будет выплачиваться в течение восьми кварталов с окончательным погашением 31 декабря 2020 г. и предназначена для общих корпоративных целей.
Внеочередное общее собрание акционеров ЧАО "ПГОК" 8 августа 2017 года дало согласие на совершение обществом значительных сделок с целью обеспечения выполнения платежных обязательств Ferrexpo Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE и/или других обязанных лиц, по договору об открытии возобновляемой предэкспортной кредитной линии на сумму до $500 млн с процентной ставкой не выше LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 4% с окончательным погашением 30 сентября 2021 года.
Заемщиками значились компании Ferrexро Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE, в качестве обеспечения привлекаемых средств - ПГОК. BNP Paribas S.a. выступал в качестве координирующего уполномоченного главного организатора и начального кредитора, доверенным лицом по обеспечению выполнения платежных обязательств группой Ferrexpo.
Ferrexpo в 2016 году получила $189,2 млн чистой прибыли, что более чем в шесть раз превысило показатель за 2015 год ($31,46 млн). Ее выручка за минувший год увеличилась на 2,6% - до $986,33 млн. Ferrexpo в 2016 году нарастило валовую прибыль на 14% - до $585,99 млн, операционную - на 27,6%, до $320,46 млн, а ее показатель EBITDA увеличился на 20% - до $375 млн.
Компании удалось снизить чистый долг на 32% - до $589 млн при росте свободных денежных средств более чем в четыре раза - до $145 млн.
Ferrexpo - первая компания с активами в Украине, которая получила индекс FTSE4Good, железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.
Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.
В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.
Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Опасная имитация: Почему фанам Саакашвили не стоит мимикрировать под Майдан
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в 2017 существенно превысит прогноз 12,2%, - НБУ
Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.
|Зачем Курченко поддержал Саакашвили, которого не знает
|Пасхавер: В Украине пока нет оппозиции, есть лишь контрреволюционные провокаторы
|На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Admiral Markets проводит предновогоднюю акцию
|Ferrexpo заложило часть имущества ПГОКа почти на 5,3 млрд грн в обеспечение привлекаемой трехлетней кредитной линии на $195 млн
|АМКУ оштрафовал "Дарницу" на 136 тыс. грн за нарушение законодательства о защите конкуренции
|Киевпасстранс приступил к установке автоматов для бесконтактной оплаты проезда
|"Укрнафта" возобновляет добычу на 6 месторождениях
"Возобновлена работа 80 из 132 добычных скважин. Благодаря возобновлению работы на 6 месторождениях "Укрнафта" увеличила уровень суточной добычи нефти и конденсата и газа. С начала декабря показатель среднесуточной добычи нефти и конденсата компании составляет 3,9 тыс. тонн, что на 18% выше, чем в период вынужденной остановки месторождений
|Владеющая УБРР китайская биржа BOCE планирует его переименовать в Банк возрождения
|Комбинат Украина планирует вдвое увеличить выпуск загранпаспортов в январе 2018г за счет запуска новой линии
Это интересно
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
|Запрет на ICO в Китае привел к распространению мошеннических альткоинов
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео