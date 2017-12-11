ПАО "Укрнафта" возобновляет добычу на Анастасиевском, Артюховском, Корживском, Южно-Панасивском, Рыбальском и Заводском месторождениях, сообщила пресс-служба компании.

"Возобновлена работа 80 из 132 добычных скважин. Благодаря возобновлению работы на 6 месторождениях "Укрнафта" увеличила уровень суточной добычи нефти и конденсата и газа. С начала декабря показатель среднесуточной добычи нефти и конденсата компании составляет 3,9 тыс. тонн, что на 18% выше, чем в период вынужденной остановки месторождений. В этот же период показатель среднесуточной добычи газа вырос на 12% - до 2,9 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в "Укрнафте" отмечают, что, несмотря на позитивную динамику, уровень добычи пока не восстановился до предыдущего уровня. "В первом квартале 2017 года, до остановки первого из шести месторождений, компания добывала в сутки 4,1 тыс. тонн нефти с конденсатом и 3,5 млн куб. м газа", - уточняют в пресс-службе.

По данным заместителя председателя правления "Укрнафты" Маврикия Калугина, выйти на показатели, которые были до консервации, скорее всего не удастся по техническим причинам. "В том числе из-за ухудшения эксплуатационного качества пластов вследствие консервации скважин, низкого пластового давления, неисправности оборудования. На нескольких газовых месторождениях восстановить предыдущий уровень добычи, вероятно, уже невозможно", - цитирует его пресс-служба.

Как сообщалось, месторождения "Укрнафты" были законсервированы из-за отказа Госгеонедр в продлении спецразрешений на них.