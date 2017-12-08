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ПУМБ предоставил услугу открытия эскроу-счетов
10:00 08.12.2017 |
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) первый в Украине банк, начавший предоставлять услуги собственникам доминирующего контрольного пакета акционерных обществ по процедуре squeeze-out.
Squeeze-out распространенная практика в мире, при которой собственник контрольного пакета акций, имеет право потребовать от миноритариев продать свои бумаги, став таким образом единственным владельцем компании.
Для выкупа акций теперь достаточно объявить о своих намерениях миноритарным акционерам и открыть счет условного хранения эскроу в ПУМБ, перечислив на него средства для оплаты стоимости акций миноритарных акционеров. Не дожидаясь получения средств другой стороной, собственник становиться единоправным владельцем уставного фонда компании.
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