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Кабмин утвердил финплан Турбоатома на 2018г с чистой прибылью 763,2 млн грн, чистым доходом 2,55 млрд грн
15:27 07.12.2017 |
Кабинет министров Украины в среду утвердил финансовый план ПАО "Турбоатом" (Харьков) на 2018 год с чистой прибылью 763,166 млн грн (без учета внеплановых доходов и расходов от курсовых разниц), тогда как на текущий год этот показатель составляет 704,566 млн грн.
Согласно пояснительной записке к финансовому плану, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", чистый доход от реализации продукции ожидается на уровне 2 млрд 552,76 млн грн, что на 9% выше планового показателя 2017 года (2 млрд 341,98 млн грн), доля экспорта - 37% (с учетом доли экспортных операций по курсу 29,3 грн/$1),
В пояснительной записке напоминается, что чистая прибыль "Турбоатома" в 2016 году составила 1 млрд 065,3 млн грн, но без учета полученного дохода от курсовых разниц - 842,21 млн грн.
Как сообщалось, в январе-сентябре 2017 года "Турбоатом" получил чистую прибыль 625,99 млн грн, что на 6,6% выше аналогичного показателя за тот же период 2016 года, чистый доход возрос на 19,4% - до 1 млрд 508,8 млн грн.
Финпланом на текущий год предусмотрен чистый доход от реализации 2 млрд 341,98 млн грн (с учетом доли экспортных операций по курсу 27,2 грн/$1), что на 8,6% выше плана 2016 года, доля экспорта - 33,2%.
Согласно финплану, основные заказчики "Турбоатома" в Украине - ПАО "Укргидроэнерго", НАЭК "Энергоатом", украинские энергоргенерирующие компании - "Центрэнерго", "Киевэнерго", "Донбасэнерго", "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Захидэнерго".
Кроме того, в их числе - Евразийская энергетическия компания и АО "Самрук-Энерго" (Казахстан), госкорпорация "Росатом" и ПАО "РусГидро" (РФ), а также Болгария, Венгрия, Румыния, Индия, страны Латинской Америки.
Капитальные инвестиции "Турбоатома" на 2018 год планируются в размере 50 млн грн. (как и в 2017 году).
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География его поставок охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
Крупным миноритарным владельцем является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Он владеет 15,34% акций.
"Турбоатом" запланирован к приватизации в 2018 году. В настоящее время Кабинет министров определяет размер пакета акций к продаже.
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