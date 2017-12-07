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ДТЭК Энерго за 11 мес. увеличило добычу газовой марки угля на 8,8%
07:30 07.12.2017 |
"ДТЭК Энерго" в январе-ноябре 2017 года увеличили производство угля марки "Г" на 8,8% (на 1,7 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,9 млн тонн, сообщила пресс-служба компании.
По ее данным, в ноябре-2017 добыча углей газовой группы возросла на 5,2% по сравнению с ноябрем прошлого года - до 2,1 млн тонн, а по сравнению с октябрем-2017 - на 11,3%.
В пресс-службе отмечают, что за 10 месяцев 2017 года компания инвестировала в развитие "Павлоградуголя" и "Добропольеуголя" 3,2 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В частности, на приобретение и капитальный ремонт очистного оборудования направлено 1,6 млрд грн, капитальные горные выработки - 0,781 млрд грн, подземную транспортную цепочку - 0,342 млрд грн, вентиляцию и дегазацию - 0,097 млрд грн.
"Мы стремительно увеличиваем инвестиции в добычу приоритетного для страны угля марки "Г". Запуская новые лавы, приобретая высокопроизводительное оборудование и модернизируя существующую технику, компания развивает угледобычу в Украине. Благодаря этому ряд наших шахт уже перевыполняет годовой план добычи, что позволяет постепенно снижать необходимость в импорте", - отметил директор по добыче угля "ДТЭК Энерго" Михаил Барабаш.
"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
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