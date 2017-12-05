Финансовые новости
- |
- 05.12.17
- |
- 05:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЗАЗ остановил производство автомобилей Lanos
10:38 04.12.2017 |
Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) остановил производство автомобилей модели Lanos и планирует сконцентрироваться на выпуске коммерческой техники. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАВТО".
"Мы приостановили производство автомобилей модели Lanos. Причиной этого решения стала экономическая ситуация в стране и снижение спроса на машины. Также повлияла проблема ввоза дешевых подержанных машин в обход растаможки", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на данный момент компания сконцентрируется на выпуске коммерческой техники.
Как сообщал УНИАН, Запорожский автомобилестроительный завод планирует произвести около 3,5 тысячи автотранспортных средств по итогам 2017 года, что соответствует показателю прошлого года.
В 2016 году ЗАЗ получил 602,81 миллиона гривень чистого убытка, что в 2 раза меньше, чем в 2015 году.
В связи с общим падением экономики Украины и сокращением продаж автомобилей ЗАЗ в декабре 2014 года по апрель 2015 года полностью останавливал производство.
Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".
Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Чужие игры: Почему оппозиционеры не верят Саакашвили и Рабиновичу
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар дорожал на межбанке 4 декабря на повышенном спросе со стороны иностранных инвесторов
|НБУ сократил с 40% до 0% объем обязательных резервов банков на корсчете на начало каждого дня
|В Кабмине поддержали предложение Порошенко повысить минималку
|Реванш Корнета: Кого еще из окружения Плотницкого бросят в подвал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Компания Укроборонпрома стала поставщиком Mercedes
|ICE GROUP планирует открыть подразделение в Великобритании
|Тигипко купил компанию-застройщика "Билдинг Инвест Групп"
|ЗАЗ остановил производство автомобилей Lanos
|Мотор Сич планирует с декабря рейсы Ивано-Франковск - Буковель на вертолете
|ЕБРР выделит МХП EUR25 млн кредит под строительство биогазового завода
|"Укрэнерго" за 10 мес. увеличило передачу электроэнергии на 3,9%
"Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 3 млрд 12,096 млн грн, чистый доход - на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую прибыль - на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.
Это интересно
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер
|Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
|7 полезных привычек богатых и успешных людей
|Хакеры начали переключать внимание с банков на криптоиндустрию
|В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость
|Huawei рассказала об аналоге системы Face ID в iPhone X