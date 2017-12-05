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Мотор Сич планирует с декабря рейсы Ивано-Франковск - Буковель на вертолете
09:20 04.12.2017 |
Авиакомпания "Мотор Сич" намерена внедрить услугу перевозок пассажиров на вертолете по маршруту Ивано-Франковск - Буковель. Для этой цели, начиная с первой половины декабря, в аэропорту областного центра планируют базировать один вертолет.
Данную информацию ЦТС озвучили в авиакомпании "Мотор Сич". Уточнив при этом, что вертолет можно будет использовать как для перевозок пассажиров, так и в целях санитарной авиации. Сейчас для этого проводится соответствующая комплектация салона.
Пассажирские перевозки будут осуществляться по предварительному заказу. Стоимость услуги составит 17 тыс. грн в час.
Вместе с тем, вопрос по выполнению полетов еще не решен окончательно, так как пока согласовывается возможность использования частной вертолетной площадки на курорте Буковель.
Кроме того, в авиакомпании сообщили, что рассматривался вопрос базирования одного вертолета в аэропорту Львов. Но на данный момент о реализации данной идеи речь не идет.
Ранее ЦТС сообщал, что "Мотор Сич" заинтересована в создании на базе Тернопольского аэропорта центра обслуживания авиации. Также шла речь о возможности начала полетов авиакомпании на маршруте Киев-Тернополь с перспективой выполнения рейсов в польский Жешув.
17 ноября эстонская национальная авиакомпания Nordica заявила о планах летать из Таллинна в аэропорт Ивано-Франковск из-за близости к курорту Буковель.
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