НЭК "Укрэнерго" в январе-октябре 2017 года увеличило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 3,9% (на 3 млрд 565,022 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 93 млрд 858,134 млн кВт-ч.

Согласно сообщению на сайте компании, стоимость услуг по передаче электроэнергии за 10 месяцев возросла на 20,8% (на 1 млрд 143,858 млн грн) - до 6 млрд 654,574 млн грн.

"Укрэнерго" в январе-сентябре-2017 снизило капитальные инвестиции на 26,7% (на 948,637 млн грн) - до 2 млрд 599,92 млн грн.

Общие расходы НЭК увеличились на 8,5% (на 176,363 млн грн) - до 2 млрд 247,791 млн грн, в том числе расходы на ремонт снизились на 3,1% (на 5,073 млн грн) - до 160,407 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2016 году сократило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 7,4% (на 8 млрд 872,527 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом - до 111 млрд 221,684 млн кВт-ч.

"Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 3 млрд 12,096 млн грн, чистый доход - на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую прибыль - на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.