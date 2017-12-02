Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-ноябре 2017 года сократил производство проката на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2 млн 918,9 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, за 11 месяцев года выплавка стали снизилась на 0,5% - до 3 млн 568,6 тыс. тонн, но возросла чугуна - на 2,8%, до 3 млн 429,4 тыс. тонн.

В ноябре произведено 316,9 тыс. тонн чугуна, 300,5 тыс. тонн стали, 186,2 тыс. тонн проката.

"Снижение производства проката в ноябре 2017 года связано с остановкой прокатных станов "1150" и "1680" на капитальный ремонт. Инвестиции в ремонт - порядка 130 млн грн", - поясняется в пресс-релизе.

"Запорожсталь" по итогам 2016 года увеличила производство проката на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 3 млн 367,9 тыс. тонн, выплавка стали снизилась на 2,2%, - до 3 млн 890,7 тыс. тонн, чугуна - на 5,5%, до 3 млн 600,2 тыс. тонн.

"Запорожсталь" - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.