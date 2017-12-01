Министерство финансов не поддерживает покупку публичным акционерным обществом "Укрпочта" банка, но готово поддержать стратегическое партнерство с госбанками.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Минфина, передают Українські Новини.

"Мы не поддерживаем инициативу о приобретении/создании "Укрпочтой" банка. В то же время мы поддерживаем необходимость более широкого проникновения финансовых услуг и обеспечения финансовой инклюзивности, для реализации этой цели готовы поддержать инициативы по налаживанию/развитию стратегического партнерства между государственными банками и почтой", - сообщил представитель пресс-службы.

Минфин напоминает, что одним из его приоритетных направлений работы является реформирование государственного банковского сектора.

Для этого Министерством финансов при участии Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития были разработаны "Основы стратегического реформирования государственного банковского сектора" (стратегия), которые были одобрены в феврале 2016 года.

"В настоящее время Министерство финансов ведет работу по наработке обновленной версии стратегии с учетом обстоятельства, что ПриватБанк присоединился к банкам государственного сектора экономики и доля последних в активах банковской системы выросла до 55%. Следует отметить, что принципы, на которых основывается стратегия, и ключевые цели стратегии остаются неизменными, одной из ключевых среди которых является сокращение доли государства в банковском секторе", - сообщили в Минфине.

Ведомство считает целесообразным при наработке обновленной версии стратегии, сохранить следующее положение действующей редакции: "Создание новых государственных банков считается нецелесообразным. Все вышеуказанные задачи для государственных банков могут выполняться существующими банками или МФО".

Как сообщали Українські Новини, ранее "Укрпочта" рассказала, что компания рассматривает три сценария развития финансовых услуг.

Первый сценарий - принятие закона (НБУ и Минфин выступили против принятия законопроекта №6601, которым "Укрпочта" наделялась правом предоставлять банковские услуги), второй сценарий - покупка банка, третий сценарий - стратегическое партнерство с банком.

Подобное решение будет приниматься или наблюдательным советом (который еще не сформирован), или собственником ПАО в лице Министерства инфраструктуры.

Сейчас "Укрпочта" ведет переговоры с некоторыми небольшими банками с целью стратегического партнерства.

НБУ уже выступил против первого и второго сценария.