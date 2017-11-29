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Укрпошта намерена развивать финансовые услуги
11:50 29.11.2017 |
Один из возможных вариантов - покупка банка. Об этом сообщил руководитель Укрпошты Игорь Смелянский на инфраструктурном дне в ЕБА, передает корреспондент LIGA.net.
"Мы хотим развивать финансовые услуги. Вариант А - нужен закон. Если это не произойдет, есть вариант Б - купить банк. Нам могут не позволить это сделать. Тогда есть вариант В - партнерство с банком. Запретить нам это сделать не смогут", - подчеркнул Смелянский.
Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с рядом небольших банков с целью партнерства.
Напомним, ранее НБУ сообщил, что система Почтовый перевод от Укрпочты стала лидером среди систем-резидентов по денежным переводам. В планах Укрпочты - открытие почтовых и депозитных счетов, проведение безналичных платежей.
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