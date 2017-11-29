ЕБРР поможет Украине сдать в концессию два порта

Администрация морских портов Украины и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о финансировании разработки технико-экономического обоснования проектов концессии ГП Стивидорная компания Ольвия и ГП Херсонский морской торговый порт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, ЕБРР обязуется покрыть расходы на техническую помощь в организации концессионных проектов, а также на подготовку справедливых и прозрачных конкурсов для привлечения частных инвесторов к передаче в концессию двух государственных стивидорных компаний.

"Реализация концессионных проектов в морской отрасли является логическим продолжением портовой реформы, начатой в 2013 г. ...Только по предварительным расчетам, передача двух государственных стивидоров в концессию будет способствовать увеличению грузопотока не менее, чем на 5,5 млн т и привлечению инвестиций в объеме до $140 млн", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Ранее, 14 ноября 2017 г. Министерство инфраструктуры и Международная финансовая корпорация подписали меморандум о взаимопонимании. IFC поможет структурировать проекты государственно-частного партнерства в двух украинских портах - Стивидорная компания Ольвия и Херсонский морской торговый порт. IFC также изучит возможность структуризации проекта по развитию железнодорожно-паромного комплекса в Морском торговом порту Черноморск.