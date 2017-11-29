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Укргаздобыча будет проводить электронные торги СУГ по средам, первый аукцион состоится 13 декабря
17:36 28.11.2017 |
ПАО «Укргаздобыча» будет проводить электронные торги сжиженным газом на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ) каждую среду. Первые электронные торги планируются 13 декабря. Об этом enkorr сообщил директор по коммерции компании Сергей Федоренко.
«Мы планируем проводить электронные торги сначала раз в неделю, по средам, а после накопления определенного опыта - два раза в неделю. Таким образом, будет создан ликвидный индикатор внутренней цены на сжиженный газ, на который смогут равняться другие игроки», - отметил Сергей Федоренко.
Запланированные на 6 декабря торги СУГ (7 825 т) пройдут в обычном режиме «с голоса».
«Есть часть компаний, которые несмотря на многочисленные напоминания, еще не прошли обучение и не зарегистрировались на электронной площадке. Нужно дать всем время», - добавил коммерческий директор компании.
Напомним, УЭБ призывает всех потенциальных участников торгов пройти обучение в электронной торговой системе. Практические занятия (имитационные торги) проходят каждый рабочий день в имитационной (учебной) версии ПП БЭТС. С 10:00 до 13:00 подаются заявки, с 14:00 до 17:00 - проходит торговая сессия.
Как сообщал enkorr, в начале октября Кабинет министров внес изменения в порядок проведения аукционов по продаже нефти, газоконденсата и сжиженного газа. Это решение вступило в силу 24 ноября. Реформа дает зеленый свет электронным аукционам по СУГ, а также позволяет продавцам проводить торги неорганиченное количество раз в течение месяца.
Торги СУГ «Укргаздобыча» проводит на «Украинской энергетической бирже». В 2017 г. компания продала на ней 90 тыс. т СУГ и все 100% договоров были выполнены и закончились поставкой продукта покупателям.
«Мы анализировали статистику за прошлые годы. Каждые торги имеют свои особенности, на них влияет рыночная конъюнктура конкретного момента, - отмечал в интервью enkorr начальник управления коммерческой деятельности «Укргаздобычи» Владимир Юрченко Владимир Юрченко. - В ряде случаев свобода в планировании аукционов позволила бы нам увеличить цену. Незначительно, но 100-150 грн/т мы бы могли дополнительно заработать».
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