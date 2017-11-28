Польша подала в суд на АвтоЗАЗ

Польская Государственная казна обвиняет в невыполнении обязательств ПАО Запорожский автомобилестроительный завод (АвтоЗАЗ), который в 2005 году купил у нее контрольный пакет акций Фабрики легковых автомобилей в Варшаве (FSO).

Польша требует от украинской компании более 250 млн злотых ($70,5 млн) компенсации.

По данным газеты Rzeczpospolita, инициатор дела - Министерство развития, которое продало акции. От его имени выступает Генеральная прокуратура.

Там напомнили, что АвтоЗАЗ в 2005 году приобрел 19,9% акций, что давало 84,31% голосов на общем собрании. Пакет акций был продан лишь за 100 злотых (23 евро).

В пятилетнем инвестиционном плане украинская компания обязалась поддержать деятельность фабрики, количество рабочих мест (тогда 2,2 тысячи) и увеличить производство (в частности, ввести новую модель автомобиля).