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Польша подала в суд на АвтоЗАЗ
10:03 27.11.2017 |
Польская Государственная казна обвиняет в невыполнении обязательств ПАО Запорожский автомобилестроительный завод (АвтоЗАЗ), который в 2005 году купил у нее контрольный пакет акций Фабрики легковых автомобилей в Варшаве (FSO).
Польша требует от украинской компании более 250 млн злотых ($70,5 млн) компенсации.
По данным газеты Rzeczpospolita, инициатор дела - Министерство развития, которое продало акции. От его имени выступает Генеральная прокуратура.
Там напомнили, что АвтоЗАЗ в 2005 году приобрел 19,9% акций, что давало 84,31% голосов на общем собрании. Пакет акций был продан лишь за 100 злотых (23 евро).
В пятилетнем инвестиционном плане украинская компания обязалась поддержать деятельность фабрики, количество рабочих мест (тогда 2,2 тысячи) и увеличить производство (в частности, ввести новую модель автомобиля).
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