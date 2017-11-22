Кабинет Министров одобрил преобразование национальной энергетической компании "Укрэнерго" в частное акционерное общество.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в сред.

"Укрэнерго" подлежит преобразованию в двухнедельный срок после согласования Кабмином данного решения.

Целью распоряжения является обеспечение процедуры корпоратизации "Укрэнерго", как это предусмотрено законом о рынке электроэнергии.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, его принятие позволит начать процесс подготовки организационной структуры для деятельности оператора системы передачи электроэнергии в условиях функционирования новой модели рынка в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС, которым, в частности, предусмотрено создание независимых структур для передачи и распределения электроэнергии (разграничение видов экономической деятельности) в форме акционерных обществ.

Кроме того, реорганизация будет способствовать внедрению эффективной системы корпоративного управления обществом, образованным в процессе преобразования "Укрэнерго".

Как сообщали Українські Новини, Кабмин планирует завершить корпоратизацию "Укрэнерго" до июля 2019.

В частности, до июля 2019 года Кабмин и Министерство энергетики и угольной промышленности должны: разработать нормативно-правовой акт по корпоратизации "Укрэнерго"; принять постановления Кабмина; создать комиссию по корпоратизации "Укрэнерго"; провести инвентаризацию и оценку стоимости имущества НЭК.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Кроме того, на компанию возложены функции организатора аукционов по доступу к сечению межгосударственных линий электропередачи для экспорта электроэнергии.