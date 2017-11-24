Финансовые новости
- |
- 24.11.17
- |
- 18:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Шебелинский ГПЗ первым в мире установил новейший катализатор гидроочистки американской UOP
07:25 24.11.2017 |
ПАО «Укргаздобыча» завершила самый масштабный за последние 10 лет ремонт Шебелинского ГПЗ. Завод первым в мире установил катализатор гидроочистки последнего поколения компании UOP (США), предназначенный для производства дизтоплива с ультранизким содержанием серы. Об этом в ходе своего выступления на Petroleum Ukraine 2017 рассказал директор по коммерции ПАО «Укргаздобыча» Сергей Федоренко.
«У нас первый завод в мире, который начал работу на катализаторе гидроочистки последнего поколения компании UOP (США) для производства ДТ с ультранизким содержанием серы. Покупателями были мы и уфимский завод «Роснефти», но мы запустились первые», - отметил Сергей Федоренко.
По информации enkorr, катализатор был доставлен в Украину самолетом из США.
Директор по коммерции отметил, после завершения этого ремонта, Шебелинский ГПЗ переходит на 1 плановый ремонт в год, вместо двух, как это было ранее.
«В наших планах дальнейшее углубление переработки нефтепродуктов, увеличение производства на 200 тыс. т до 2019, а также строительство установки гидроочистки и изомеризации для выпуска бензина Евро-5. Наша задача выйти на переработку 800 тыс. т, объем инвестиций планируется на уровне $150 млн», - отметил С. Федоренко.
Также УГД планирует в ближайшее время построить установку по производству бензола и октаноповышающего компонента метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) для обеспечения своих нужд.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС будет оказывать финподдержку странам-членам ВП лишь при проведении реформ – декларация саммита ВП
ТОП-НОВОСТИ
|Программа макрофинансовой помощи ЕС Украине будет продлена на 2018-2019 годы - Порошенко
|Новый Минск: Почему Плотницкий до сих пор жив
|Путч в Луганске. Чем это плохо и чем хорошо для Украины
|Семенченко пытается влезть в топливный рынок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд приостановил решение Госгеонедр об остановке специального разрешения Укргазвыдобуток
|Сегодня последний день действия акции от AMarkets, приуроченной к всемирной распродаже
|ICU по поручению ФГВФЛ выставит на торги ценные бумаги сразу одиннадцати эмитентов
|Укртрансгаз и Gas Storage Poland ведут переговоры по созданию газового консорциума - источник
|Шебелинский ГПЗ первым в мире установил новейший катализатор гидроочистки американской UOP
|NPBFX сегодня проведет вебинар на тему "Введение в трейдинг на финансовых рынках"
|Через схемные операции из Экспобанка выведено активов более чем на 1 млрд гривен, - ФГВФЛ
Это интересно
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT