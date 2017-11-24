Шебелинский ГПЗ первым в мире установил новейший катализатор гидроочистки американской UOP

ПАО «Укргаздобыча» завершила самый масштабный за последние 10 лет ремонт Шебелинского ГПЗ. Завод первым в мире установил катализатор гидроочистки последнего поколения компании UOP (США), предназначенный для производства дизтоплива с ультранизким содержанием серы. Об этом в ходе своего выступления на Petroleum Ukraine 2017 рассказал директор по коммерции ПАО «Укргаздобыча» Сергей Федоренко.

«У нас первый завод в мире, который начал работу на катализаторе гидроочистки последнего поколения компании UOP (США) для производства ДТ с ультранизким содержанием серы. Покупателями были мы и уфимский завод «Роснефти», но мы запустились первые», - отметил Сергей Федоренко.

По информации enkorr, катализатор был доставлен в Украину самолетом из США.

Директор по коммерции отметил, после завершения этого ремонта, Шебелинский ГПЗ переходит на 1 плановый ремонт в год, вместо двух, как это было ранее.

«В наших планах дальнейшее углубление переработки нефтепродуктов, увеличение производства на 200 тыс. т до 2019, а также строительство установки гидроочистки и изомеризации для выпуска бензина Евро-5. Наша задача выйти на переработку 800 тыс. т, объем инвестиций планируется на уровне $150 млн», - отметил С. Федоренко.

Также УГД планирует в ближайшее время построить установку по производству бензола и октаноповышающего компонента метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) для обеспечения своих нужд.