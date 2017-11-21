Укргидроэнерго присоединилось к системе ProZorro.Продажи

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота подписал Декларацию о присоединении к пилотному проекту ProZorro.Продажи и соглашение с торговой площадкой E-Tender.UA. Ранее менеджеры площадки провели обучение на предприятии ЧАО «Укргидроэнерго», где рассказали о работе в электронной торговой системе.

Цель сотрудничества предприятий - построение в Украине прозрачной и эффективной системы реализации объектов государственной собственности. Акционерное общество таким образом поддержало реформу реализации государственного имущества, а также цели и задачи пилотного проекта ProZorro.Продажи, касающиеся введения публичной электронной системы торгов.

Игорь Сирота, генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго»:

«Мы присоединились к пилотному проекту ProZorro.Продажи для достижения максимально эффективного воплощения в жизнь концепции прозрачности продаж. Укргидроэнерго обязуется приложить все необходимые усилия, направленные на обеспечение проведения открытых публичных торгов, ведь наша компания в своей деятельности руководствуется принципами честной конкуренции».Иванна Мельник, директор электронной площадки E-Tender.UA:«Прогнозируем, что уже первые торги ЧАО «Укргидроэнерго» продемонстрируют рост начальной цены на электронном аукционе. В свою очередь, E-Tender.UA как оператор электронных торгов обеспечит добросовестную конкуренцию и открытость информации для проведения успешных аукционов».Справка:E-Tender.UA - электронная площадка публичных закупок и продаж, входит в ТОП сервисов по управлению закупками Украины. Имеет все уровни аккредитации системы ProZorro. Организовует и проводит аукционы по продаже и аренде имущества через систему ProZorro.Продажи, а также коммерческие тендеры через систему Rialto.ProZorro.Продажи - электронная торговая система аукционов по продаже и аренде имущества.