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Украина договорилась с Саудовской Аравией о совместном производстве самолетов
10:07 21.11.2017 |
ГП "Антонов" договорилось с Королевством Саудовская Аравия о сотрудничестве в производстве самолетов Ан-132 и Ан-70.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна Укроборонпром.
Государственное предприятие Антонов заключило соглашения с партнерами из Королевством Саудовская Аравия о поставке составляющих, организации кооперационного производства и обучении технического персонала для реализации финальной части программы Ан-132.
Ан-132D является первым самолетом Антонова без российских комплектующих.
Следующим самолетом, который будет создан в тесной международной кооперации, станет модернизированный Ан-70 - благодаря достигнутым во время выставки договоренностям он получит новую авионику и избавится от российских деталей.
"О соответствующей готовности принять участие в модернизации самолета заявили компании из Королевства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции", - сообщили в Укроборонпроме.
Напомним, ГП "Антонов" представило на выставке Dubai Air Show два транспортных самолета - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.літака.
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