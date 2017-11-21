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НБУ не смог заблокировать в Высшем админсуде взыскание 1 млрд гривен с Приватбанка в пользу Суркисов
09:48 21.11.2017 |
Национальный банк не смог заблокировать в Высшем административном суде (ВАСУ) взыскание 1 млрд гривен с Приватбанка в пользу семьи Суркисов.
Об этом говорится в определении ВАСУ от 16 ноября, передают Українські Новини.
6 ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.
13 ноября Исполнительная служба открыла производство по заявлениям семьи Суркисов о взыскании указанных средств с банка.
Параллельно Национальный банк подал кассационную жалобу в Высший админсуд по данному делу с просьбой признать незаконным решение судов первых двух инстанций.
10 ноября ВАСУ отказал Национальному банку, однако уже 14 ноября НБУ было повторно подано ходатайство о приостановлении исполнения судебных решений.
Данное ходатайство также не было удовлетворено.
Как сообщали Українські Новини, Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.
В декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.
Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).
Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.
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