Высший админсуд подтвердил незаконность признания Динамо связанным с Приватбанком лицом

Высший административный суд Украины подтвердил незаконность признания футбольного клуба "Динамо" (Киев) связанным лицом с Приватбанком.

Об этом говорится в определении суда от 16 ноября, передают Українські Новини.

13 декабря 2016 года Национальный банк признал "Динамо" связанным с Приватбанком лицом.

Футбольный клуб обратился в Окружной административный суд с иском к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, временному администратору Приватбанка и самому банку.

Исковые требования клуба заключались в признании незаконным решения НБУ о связанности, а также признании незаконным приказа временного администратора Приватбанка от 20 декабря 2015 года в части приостановления/блокировки/прекращения расходных операций по счетам клуба.

20 марта Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск "Динамо" в части указанных требований.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что НБУ не вправе определять связанность лиц исключительно на основании положений ч. 1 ст. 52 закона "О банках и банковской деятельности" без применения признаков по характеру отношений и по характеру операций.

Кроме того, суд посчитал, что руководитель "Динамо" не соответствует признакам связанного с банком лица, а распечатка с сайта телеканала "ТЕТ" о структуре собственности не является формой осуществления банковского надзора.

В то же время сведения из Единого госреестра юридических лиц не содержат данных об Игоре Суркисе как собственнике доли ТРК "ТЕТ".

27 июня апелляция НБУ и Фонда гарантирования вкладов была отклонена.

16 ноября Высший административный суд оставил без изменений решение судов.

Как сообщали Українські Новини, Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.

Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.

В декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.

Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).

Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.