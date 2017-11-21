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Высший админсуд подтвердил незаконность признания Динамо связанным с Приватбанком лицом
09:43 21.11.2017 |
Высший административный суд Украины подтвердил незаконность признания футбольного клуба "Динамо" (Киев) связанным лицом с Приватбанком.
Об этом говорится в определении суда от 16 ноября, передают Українські Новини.
13 декабря 2016 года Национальный банк признал "Динамо" связанным с Приватбанком лицом.
Футбольный клуб обратился в Окружной административный суд с иском к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, временному администратору Приватбанка и самому банку.
Исковые требования клуба заключались в признании незаконным решения НБУ о связанности, а также признании незаконным приказа временного администратора Приватбанка от 20 декабря 2015 года в части приостановления/блокировки/прекращения расходных операций по счетам клуба.
20 марта Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск "Динамо" в части указанных требований.
Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что НБУ не вправе определять связанность лиц исключительно на основании положений ч. 1 ст. 52 закона "О банках и банковской деятельности" без применения признаков по характеру отношений и по характеру операций.
Кроме того, суд посчитал, что руководитель "Динамо" не соответствует признакам связанного с банком лица, а распечатка с сайта телеканала "ТЕТ" о структуре собственности не является формой осуществления банковского надзора.
В то же время сведения из Единого госреестра юридических лиц не содержат данных об Игоре Суркисе как собственнике доли ТРК "ТЕТ".
27 июня апелляция НБУ и Фонда гарантирования вкладов была отклонена.
16 ноября Высший административный суд оставил без изменений решение судов.
Как сообщали Українські Новини, Киевский апелляционный административный суд 6 ноября обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.
Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.
В декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.
Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).
Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.
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