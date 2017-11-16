Международный инвестфонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров Альфа-банка (Украина)

Международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн) сконцентрировал 9,9% акций Альфа-банка (Украина).

Об этом сообщается в пресс-релизе банка, передают Українські Новини.

"Состав акционеров ПАО "Альфа-банк" (Украина) пополнился фондом MSP Stiftung, созданным Мартином Шлаффом, одним из крупнейших австрийских бизнесменов с интересами в финансовом секторе и промышленном производстве. После согласования сделки с регулирующими органами Украины главой наблюдательного совета Альфа-банка будет назначен австрийский банкир Мартин Шведлер", - говорится в сообщении.

Мартин Шведлер имеет многолетний опыт работы в сфере корпоративных финансов и инвестиционном банковском бизнесе в таких компаниях как GE Capital, Raiffeisen Investment AG и Lazard Freres Gestion.

Шведлер займет позицию главы набсовета банка после согласования его кандидатуры с Национальным банком.

Петр Авен, который в настоящее время занимает эту должность в Альфа-Банке, останется в составе набсовета финучреждения.

"Мы рады приветствовать нового партнера MSP Stiftung в качестве акционера ПАО "Альфа-Банк". Наши дальнейшие планы по сотрудничеству включают увеличение доли MSP Stiftung в Альфа-Банке до 24,9%", - заявил глава набсовета Альфа-Банка Петр Авен.

Состав акционеров Альфа-банка пополнился фондом MSP Stiftung, созданным австрийским бизнесменом Мартином Шлаффом.

MSP Stiftung является совладельцем банка Sigma Kreditbank AG (Лихтенштейн), специализирующегося в розничном кредитовании.

Также фонд владеет почти 25% акций компании RHI Magnesita NV.

Вхождение нового акционера в ПАО "Альфа-Банк" изменило структуру конечных владельцев участия в банке.

Соответственно, основными конечными владельцами участия в Альфа-Банке стали: MSP Stiftung - 9,9%, Михаил Фридман - 29,62%, Герман Хан - 18,89%, Алексей Кузьмичев - 14,7% и Петр Авен - 11,17%.

Как сообщали Українські Новини, по данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 9-е место (37,6 млрд гривен) среди 88 действующих банков.