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Кабмин отменил конкурсное назначение членов набсовета Нафтогаза
21:00 15.11.2017 |
Кабинет министров отменил конкурсное назначение членов наблюдательного совета Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщила пресс-службы министерства экономического развития и торговли, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, 10 ноября Кабмин принял решение о внесении изменений в постановления № 142 от 10 марта и №143 от 10 марта, которые касаются избрания и назначения членов набсовета "Нафтогаза".
"Так, своим решением от 10 ноября 2017 правительство отменило проведение конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - отмечается в сообщении.
Правительство также обязало Минэкономразвития вносить предложения относительно кандидатов на должности в набсовет в качестве независимых членов, так и представителей государства.
Сейчас функции набсовета выполняет правительство.
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После отставки Уорвика и Ричардса набсовет теряет кворум, а вместе с ним правительство теряет возможность влиять на СЕО "Нафтогаза".
Как сообщали Українські Новини, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) перенес предельный срок вынесения решений по делам между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и компанией "Газпром" (Россия) по контрактам на поставку и транзит газа на 30 декабря 2017 и 28 февраля 2018 соответственно.
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