Кабмин отменил конкурсное назначение членов набсовета Нафтогаза

Кабинет министров отменил конкурсное назначение членов наблюдательного совета Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщила пресс-службы министерства экономического развития и торговли, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, 10 ноября Кабмин принял решение о внесении изменений в постановления № 142 от 10 марта и №143 от 10 марта, которые касаются избрания и назначения членов набсовета "Нафтогаза".

"Так, своим решением от 10 ноября 2017 правительство отменило проведение конкурсного отбора кандидатов на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - отмечается в сообщении.

Правительство также обязало Минэкономразвития вносить предложения относительно кандидатов на должности в набсовет в качестве независимых членов, так и представителей государства.

Сейчас функции набсовета выполняет правительство.

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