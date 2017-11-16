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За 9 месяцев ПУМБ увеличил прибыль в 2,8 раза до 764 гривен
07:15 16.11.2017 |
В январе-сентябре Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил чистую прибыль в 2,8 раза до 764 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (276,4 млн гривен).
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 480,1 млн гривен, во 2-м квартале - 112,8 млн гривен, в 3-м квартале прибыль составила - 171 млн гривен.
Операционный доход банка составил почти 3 млрд гривен, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.
Чистый процентный доход банка вырос на 50% до 2,2 млрд гривен, а чистый комиссионный доход вырос на 28%, достигнув 883 млн гривен.
Активы ПУМБ превысили 44 млрд гривен, кредитный портфель составил 24,9 млрд гривен.
С начала года обязательства ПУМБ сократились на 3% до 39,3 млрд гривен, средства клиентов выросли на 5% с начала года и составили 35 млрд гривен.
Собственный капитал вырос на 21%, превысив 4,9 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".
"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 7-е место (42,3 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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