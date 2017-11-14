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За 9 месяцев Идея Банк увеличил прибыль в 2 раза до 40,5 млн гривен
14:20 14.11.2017 |
В январе-сентябре Идея Банк (Львов) увеличил чистую прибыль в 2 раза до 40,466 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Прибыль Идея Банка за 9 месяцев 2017 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 40,466 млн гривен.
Прибыль банка в третьем квартале 2017 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 3,3 раза и составила 24,247 млн гривен.
Чистый процентный доход за 9 месяцев текущего года вырос на 53,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 554,599 млн гривен.
Кредитный портфель банка с начала года вырос на 3,7% и составил 2,515 млрд гривен, активы составили 3,327 млрд гривен.
Собственный капитал банка вырос на 14,2% и составил 324,767 млн гривен, уставный капитал сохранился на уровне 298,742 млн гривен.
"Идея Банк в течении 9 месяцев текущего года продолжал динамично развиваться. Основными направлениями были кэш-кредитование физических лиц и выпуск кредитных карт, а также работа с предпринимателями, малым и средним бизнесом. Банк постоянно расширяет спектр услуг, предлагая клиентам высокотехнологичные и инновационные банковские продукты", - сказал член правления, финансово-операционный директор Идея Банка Олег Луценко.
Как сообщали Українські Новини, 99,06% публичного акционерного общества "Идея Банк" владеет польское акционерное общество Getin Holding S.A.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 31-е место (3,3 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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