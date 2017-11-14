Приватизация "Укргазбанка" поможет продемонстрировать инвестиционный потенциал Украины. Об этом заявил региональный директор IFC (Международная финансовая корпорация) в Европе и Центральной Азии Томаш Тельма, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Успешная трансформация и последующая приватизация "Укргазбанка" станут важным достижением в будущем для банковской отрасли Украины и для международных инвесторов. Это поможет продемонстрировать инвестиционный потенциал Украины", - заявил он.

Как отмечается, IFC в сентябре предоставила "Укргазбанку" гарантию торгового финансирования на сумму 20 млн долларов, а всего за период с момента начала партнерства банк профинансировал проекты на сумму свыше 5 млрд гривен (200 млн долларов) и наработал ряд проектов на общую сумму 12 млрд гривен (440 млн долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что IFC примет участие в подготовке "Укргазбанка" к приватизации.